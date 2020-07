Antwerp gaat geldbuidel ferm openhalen: nog minstens twee toptransfers op komst

Bij Antwerp werden met onder meer Nill De Pauw, Jean Butez en Birger Verstraete al enkele leuke transfers gedaan, maar het échte offensief zou nog wel eens moeten komen.

Verstraete, Butez, De Pauw en Boya: Antwerp roerde zich al op de transfermarkt en haalde enkele leuke profielen in huis.

Daarmee zijn enkele van de gaten al min of meer gedicht, maar er mag de komende weken nog wel wat verwacht worden van de club.

Spits en verdediger

Zo staat een centrale verdediger en een spits nog hoog op het verlanglijstje en D'Onofrio en Gheysens lijken daarbij kosten noch moeite te zullen sparen.

Centraal achterin is Jelle Van Damme mogelijk een optie: "Ivan Leko stond positief tegenover mijn komst. Opnieuw: hij beslist niet over zulke zaken, het bestuur moet dit doen", klinkt het in La Capitale. Toch mag verwacht worden dat ze bij The Great Old ook nog in internationale vijvers vissen.