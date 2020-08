Krijgen de Antwerpse profclubs nu een uitzondering of niet? Steven Van Gucht komt met nieuws

De nieuwe kalender voor de Jupiler Pro League werd zaterdagavond bekend gemaakt. Mét daarbij ook in de maand augustus wedstrijden op Antwerps grondgebied. Komt dat wel goed? Ondertussen is er meer nieuws.

Provinciegouverneur Cathy Berx gaf al meermaals aan dat ze voorlopig van geen uitzonderingen wilde weten en dat er geen contactsport mag worden georganiseerd in de provincie Antwerpen in de maand augustus.

De Pro League vroeg om een uitzonderingsmaatregel, zoals die ook in Leicester onder meer is toegekend. Het neemt ook alle voorzorgsmaatregelen om het coronavirus zoveel mogelijk in te perken, zoals het hoort.

Contactsporten houden een verhoogd risico in en voetbal is een contactsport

De experten zullen zo snel mogelijk met een officieel advies komen, maar als het van Steven Van Gucht afhangt komt er alvast géén uitzonderingsmaatregel. "Contactsporten houden een verhoogd risico in voor de verspreiding van het virus. Daarom zijn ze verboden in de provincie Antwerpen", klonk het bij VTM.

Uitstel?

"Het is niet aan Celeval om een uitzondering te creëren voor het voetbal, dat is een politieke beslissing. Het is de politiek die dat moet beslissen en die dus elders moeten beslist worden, wij zullen ons daar niet over uitspreken."

Het zal dus aan de politiek zijn om met een oplossing te komen. Anders wordt de druk op de nu al immens drukke kalender alleen maar groter. Mogelijk worden de matchen ingehaald in december of januari, al waren er ook al stemmen bij onder meer Paul Gheysens om de competitie uit te stellen in zijn geheel.

De wedstrijden op Antwerps grondgebied in augustus:

Speeldag 1, 8 augustus: Antwerp - Moeskroen

Speeldag 1, 9 augustus: KV Mechelen - Anderlecht

Speeldag 2, 16 augustus: Beerschot - Zulte Waregem

Speeldag 3: Antwerp - AA Gent (weekend van 21 tot 23 augustus)

Speeldag 3: KV Mechelen - Cercle Brugge (weekend van 21 tot 23 augustus)

Speeldag 1, 1B: Westerlo - Lierse (weekend van 21 tot 23 augustus)

De volledige kalender kan je nog eens vinden via DIT ARTIKEL!