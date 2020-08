Transfernieuws en Transfergeruchten 06/08: Faucher - Frank - Hakim

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

KV Kortrijk kondigt de komst van de Maleisiër Luqman Hakim aan

Langs Maleisische kant was de transfer al even bevestigd, maar KV Kortrijk bracht het transfernieuws donderdag pas naar buiten. Luqman Hakim is een Kerel. (Lees meer)

Club Brugge bracht een bod uit op Frank Onyeka van Midtjylland

Ietwat opvallend tranfsernieuws bij Club Brugge: de landskampioen zou een bod hebben uitgebracht op centrale middenvelder Frank Onyeka van Midtjylland. (Lees meer)

Waasland-Beveren haalt met Jordan Faucher een nieuwe spits in huis

Waasland-Beveren maakt gretig gebruik van de laatste dagen voor de competitiestart en heeft een aanvallende versterking naar de Freethiel gehaald. Het gaat om de Franse spits Jordan Faucher. (Lees meer)