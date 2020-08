Charleroi lijkt nieuwe verdediger weg te halen uit Bulgarije

Charleroi start het nieuwe seizoen met een wedstrijd op het veld van Club Brugge, maar de club is nog steeds op zoek naar enkele versterkingen. Zo zou Ivan Goranov de nieuwe linksback moeten worden.

Sporting Charleroi speelt zaterdag haar eerste wedstrijd van het seizoen tegen titelverdediger Club Brugge. Tegelijkertijd zet de club zijn transfermercato voort en staan ze dicht bij een nieuwe versterking.

Volgens Le Soir zou Ivan Goranov de nieuwe linksback moeten worden van Charleroi. Goranov is een Bulgaarse international die de voorbije jaren uitkwam voor Levski Sofia in zijn thuisland. Goranov heeft nog nooit voor een andere club buiten zijn land gespeeld, dus de Pro League wordt zijn eerste avontuur in het buitenland.