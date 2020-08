Verloren bekerfinale zal Club Brugge niet leiden tot paniektransfers: "Wij budgetteren conservatief, maar weten heel goed wat we nodig hebben"

De Bekerfinale draaide voor Club Brugge uit op een ontnuchtering. Club-voorzitter Bart Verhaeghe is echter niet van plan om op basis van één match halsoverkop transfers te doen. "Voorzichtigheid is nodig met deze crisis", stelt Verhaeghe in het Nieuwsblad.

Verhaeghe ging na de teleurstellende match zelfs de catacomben in om zijn spelers toe te spreken. “Die Bekerfinale was een grote ontgoocheling voor ons. Ik was niet tevreden. Als je een offday hebt, kan je je nog altijd inzetten. Dat mocht na de match wel eens gezegd worden. En dat zal nog gebeuren! ‘Goed gespeeld’ zeggen, dat wordt snel afgezaagd.”

Dat ook Club Brugge best nog versterking kan gebruiken, werd vorige week duidelijk. Dat beseft Verhaeghe als geen ander, al zal er van paniektransfers geen sprake zijn. “Wij budgetteren momenteel conservatief en laten ons niet leiden door die finale. We zijn voorzichtig, wat ook nodig is met deze crisis. We weten heel goed wat we nodig hebben, wie kan komen en vertrekken.”

“Wij maken de toekomst, wij ondergaan die niet. De tijd dat er eerst een speler moet gaan vooraleer we een andere halen, is bij ons intussen al lang voorbij. Wij versterken ons wanneer wij dat nodig achten”, besluit de ambitieuze voorzitter van de landskampioen.