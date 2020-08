Nill De Pauw keerde eerder dan verwacht terug naar België: "Was er geen ploeg uit de top zes komen aankloppen..."

Nill De Pauw naar Antwerp, het blijft een ietwat verrassende transfer. Na twee korte avonturen in Turkije en Griekenland keert hij eerder dan voorzien terug. De lokroep van een Belgische topclub kon hij niet weigeren.

In Gazet van Antwerpen spreekt De Pauw vrijuit over zijn buitenlands avontuur. “Ik ben naar Caykur Rizespor vertrokken omdat ik er veel meer kon verdienen dan in België. Die overstap was puur voor het geld. Na een blessure besliste de trainer om me uit de selectie door een teveel aan niet-Turkse spelers.”

De Pauw werd door het bestuur uitbetaald voor de rest van het seizoen én verkaste naar Atromitos, in Athene. “Voor mij was dat een win-winsituatie. Financieel heb ik er dus een topjaar opzitten. Ik hoop bij Antwerp weer aan het sportieve te kunnen denken. Was er geen ploeg uit de top zes komen aankloppen, dan was ik gewoon in Griekenland gebleven”, bekent de ex-speler van onder meer Lokeren en Zulte Waregem.

Terugkeer naar Lokeren overwogen

De Pauw voetbalde van zijn 12de tot zijn 25ste voor Lokeren. De teloorgang van ‘zijn’ club deed hem dan ook iets. “Het is niet om te slijmen, maar in januari heb ik echt overwogen om zes maanden voor Lokeren te komen voetballen. Het probleem van Lokeren was helaas veel groter dan alleen het sportieve”, besluit De Pauw, die bij Antwerp met het rugnummer 14 zal spelen.