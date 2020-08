Nicky Hayen uiteraard zeer tevreden met overwinning Waasland-Beveren: "spelers toonden de hele wedstrijd hun leeuwenhart"

Waasland-Beveren staat aan de leiding in de Belgische competitie. De Waaslanders wonnen met 1-3 op het veld van KV Kortrijk. Nicky Hayen was na de wedstrijd dan ook zeer tevreden met de wedstrijd van zijn ploeg.

Nog niet zo lang geleden wisten we nog niet of Waasland-Beveren wel in 1A zou mogen aantreden, maar nu staan de Waaslanders voorlopig aan de leiding in de hoogste klasse van het voetbal. Ze wonnen met 1-3 op het veld van KV Kortrijk.

Nicky Hayen was na de wedstrijd zeer gelukkig. "Mijn spelers hebben heel de wedstrijd hun leeuwenhart getoond. We hebben enkele moeilijke weken achter de rug, maar de wedstrijd vandaag maakte veel goed", aldus Hayen bij Sporza.