Percy Tau koos zélf voor Anderlecht, want... 'Flankaanvaller heeft bod van Belgische topclub naast zich neergelegd'

Percy Tau is één van de versterkingen voor RSC Anderlecht. De Zuid-Afrikaan wordt gehuurd van Brighton & Hove Albion. Opvallend: de aanvaller koos zelf voor paars-wit.

Percy Tau droeg de voorbije seizoenen de shirts van Union SG en Club Brugge. De Belgische landskampioen besloot enkele weken geleden om de aankoopoptie op the Lion of Judah niet te lichten.

RSC Anderlecht gaat Tau huren van Brighton & Hove Albion zonder aankoopoptie. Die som zou overigens sowieso te hoog uitvallen voor paars-wit. Marc Coucke en de andere aandeelhouders hebben de schuldenberg dan wel dichtgegooid, maar grote uitgaven zijn momenteel een utopie.

Antwerp? Nee

Het Laatste Nieuws weet dat Tau eveneens een aanbod van Antwerp FC in de schuif had liggen. De aanvaller kiest echter zelf voor Anderlecht. En dat terwijl hij op de Bosuil Europees voetbal had kunnen meepikken.