Publiekslieveling wil carrière bij Antwerp afsluiten: "Maar als we zo blijven groeien, komt er misschien een dag dat ik hier niet meer mee kan"

Antwerp zet sinds de komst van Paul Gheysens in Deurne-Noord ieder seizoen reuzenstappen. Dat merkt ook Ritchie De Laet. Ondanks de toenemende concurrentie blijft de rasechte Antwerpenaar één van de publiekslievelingen.

Het contract van De Laet loopt wel af op het einde van het seizoen, al hoopt hijzelf natuurlijk op een langer verblijf op de Bosuil: "Ik zit nu in m'n laatste jaar, maar ik heb nog een optie. Ik hoop dat die snel wordt gelicht of dat we tegen Kerstmis eens samenzitten over een nieuw contract", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Mijn doel is om mijn carrière hier uit te doen. Als het kan. Want als Antwerp zo blijft groeien, kan het zijn dat er een dag komt dat ik hier niet meer mee kan. Maar bon, de beste jaren van een verdediger liggen wat later, hè."