"We hebben geen thuiscomplex" vs "Te weinig efficiëntie"

Neen, wat KV Kortrijk op vrijdagavond op de mat bracht tegen KAS Eupen was niet om over naar huis te schrijven. De reacties uit beide kampen waren dan ook duidelijk.

"Een thuiscomplex? Neen, dat niet", aldus Hannes Van Der Bruggen na de 1 op 6 in het Guldensporenstadion. "Eupen zette ons goed vast, wij maakten de foute keuzes. We hebben wat geluk gehad, we hadden scherper moeten zijn in balbezit."

Bij KAS Eupen hadden ze na drie keer doelhout en enkele andere kansen meer reden tot klagen om de puntendeling: "We kwamen geluk en efficiëntie tekort", aldus Jens Cools. "We hadden met drie punten naar huis moeten gaan."

Te weinig kwaliteit in omschakelingsmomentjes

De coaches analyseerden de wedstrijd eerder al (lees het HIER nog eens wat uitgebreider), maar Yves Vanderhaeghe begreep dat er niet meer in zat dan een punt in de wedstrijd tegen Eupen: "Iedereen heeft het gezien en dus is de clean sheet iets positiefs."

"Er waren wat momentjes dat we in de omschakeling iets hadden kunnen doen, maar er was te weinig kwaliteit daarin", begreep de coach van de Kerels.