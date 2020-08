Botaka legt vinger op zere wonde van Gent: "Dat is dramatisch voor een topclub"

Zoals heel de Gentse ploeg draaide ook Jordan Botaka zaterdagavond nog niet op volle toeren. De aanwinst kwam achteraf wel de vinger op de zere wonde leggen.

Gent had wel meer verdiend, maar geraakte niet door de organisatie van The Great Old. “In de tweede helft hebben we zwaar gedomineerd, maar we scoorden niet. Antwerp had een heel goed blok, daar staan ze ook bekend om. We hebben geprobeerd om te blijven voetballen, rustig te blijven en te wachten tot we een opening vonden", vertelde Botaka.

De kansen waren er, maar Gent verprutste zijn momenten zelf. "Bij momenten was die opening er ook, maar was de laatste bal net niet goed genoeg. Dat moet gewoon beter. Voor een ploeg als Gent is die laatste pass dramatisch op dit moment.”