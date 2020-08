Laforge eiste hoofdrol op door Amallah uit te sluiten: "Ach, iedereen kent wel eens een slechte wedstrijd"

De Marokkaanse international van Standard slikte in het slot van de wedstrijd tegen Racing Genk. Een trap(je) tegen de cornervlag en een vloek (op zichzelf) waren voor Nicolas Laforge voldoende om Amallah zijn tweede geel karton van de middag onder de neus te duwen.

In de slotfase trok Nicolas Laforge tot ontsteltenis van heel Standard een tweede keer geel. "Ik ben na de wedstrijd verhaal gaan halen bij de ref, hij kent de reglementen immers beter dan ikzelf", vertelt Philippe Montanier. "Meneer Laforge vertelde me dat het om onsportief gedrag ging. Maar het was niet onsportief jegens de ref, tegenstander of ploegmaats... Het is duidelijk dat Selim ontgoocheld was op zichzelf omdat hij een corner weggaf. Ach, deze sanctie is overdreven. Iedereen kent goede en slechte wedstrijden: spelers, maar ook scheidsrechters", aldus de Franse T1 van de Rouches.

Ook Nicolas Gavory kwam teug op het incident. "Het is absurd en erg frustrerend om een ploegmaat zo te moeten zien adruipen." Boljevic ging meteen na afloop verhaal halen bij zijn Marokkaanse ploegmaat: "Hij verzekerde me dat hij op zichzelf aan het vloeken was. Hij was kwaad op zichzelf, ik begrijp dan ook niet dat hij daarvoor zijn tweede geel kreeg", aldus de flankaanvaller, die voor het eerst dit seizoen aan de aftrap verscheen.

Hoe dan ook zal Montanier het in de belangrijke uitwedstrijd van volgend weekend bij Beerschot geen beroep kunnen doen op Selim Amallah. Een serieuze aderlating voor de Rouches, zeker gezien het feit dat Samuel Bastien (hamstrings) ook niet beschikbaar is.