Zelfs met zijn tienen gaf Charleroi amper wat weg: "Je merkte dat we tegen een topclub aan het spelen waren"

Na een sterke prestatie op het veld van Racing Genk, deed OHL Charleroi zaterdagavond gedurende dertig minuten twijfelen. De Carolo's toonden zich echter erg volwassen en trokken de zege al bij al eenvoudig over de streep, ondanks de numerieke minderheid.

Het moet gezegd: de Leuvenaars reageerden sterk na het sterke openingskwartier van de Carolo's. Ze namen gedurende een halfuur de controle over de wedstrijd over, met een verdiende en knappe gelijkmaker als gevolg.

Ervaring

Toch was het Charleroi dat na rust weer orde op zaken stelde. "Ik denk dat ze toch enigszins verrast waren door onze manier van spelen. Maar tijdens de pauze hebben ze enkele zaken kunnen bijsturen en na de 1-2 werd het erg moeilijk voor ons", bevestigt Xavier Mercier, die met een knappe pegel zijn eerste van het seizoen liet optekenen.

"We merkten dat we tegen een topploeg aan het spelen waren. Ze schakelden na de rode kaart over op een 4-4-1 en ze konden teren op hun ervaring. Daarnaast waren ze erg efficiënt op de tegenaanval. Wij zijn nog nieuw op dit niveau, en dat merk je tijdens de wedstrijd. We missen duidelijk nog automatismen."

Afwezigheid van Thomas Henry

Een van de vele afwezigen zaterdag bij OHL was hun Franse goalgetter. "De afwezigheid van Thomas Henry? Natuurlijk speelt dat een rol. Hij heeft nu eenmaal een speciale manier van spelen en hij is enorm belangrijk voor onze ploeg. Hopelijk keert hij snel terug, maar we moeten het ook zonder hem kunnen! Want dat zal ongetwijfeld nog wel vaker gebeuren", besluit de Leuvense spelmaker.