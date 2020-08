Beerschot hofleverancier in ons derde 'Team van de Week'!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Mike Vanhamel. Hij bevestigt week na week dat hij een goalie is op 1A-niveau, op bezoek bij Club Brugge hield hij zijn team recht in het slotkwartier met vijf-zes Brugse spitsen en heel wat pogingen van Schrijvers, Krmencik & co.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie personen. Op links deed Laurens De Bock van zich spreken, maar naast de prestatie van Kayembé konden we simpelweg niet. Op rechts wél een speler van Essevee, want Opare liet met enkele rushes van zich spreken en lag met een penaltyfout op hem aan de basis van de 2-0.

En dan was er nog Dorian Dessoleil, die achterin opnieuw dé leider was van Charleroi en voorin ook voor een belangrijk doelpunt zorgde - alweer.

Middenveld

Op het middenveld hadden we ook deze week toch wel wat keuze. Pietermaat had Vanaken in zijn achterzak, maar de prestaties van Holzhauser en Sanusi vielen zo mogelijk nog meer op voor Beerschot op Jan Breydel.

Verder kregen ook Vranckx - die Mechelen een uur heel goed deed voetballen - en Haroun ondanks zijn monumentale misser een stekje in ons team van de week, speeldag 3.

Aanval

Op de flanken hebben we met Bruno (2 goals) en Hotic (1 doelpunt, 1 assist) twee belangrijke spelers opgenomen voor hun team. In de punt krijgt Tissoudali de opvolging van zijn collega Noubissi, die heel hard werkte en ook aangever van dienst was.

Dat levert dan onderstaand elftal op: