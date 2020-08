Thomas Henry, de spits waarvan veel Belgische ploegen dromen: "Eindelijk is het prijs"

Opvallende naam in de basisopstelling van OHL tegen Waasland-Beveren: Thomas Henry. De Franse goalgetter liep tegen Racing Genk een lichte enkelblessure op. Met amper twee (lichte) trainingen in de benen durfde Brys het aan om hem in de basis te droppen. En dat rendeerde.

Thomas Henry was andermaal van essentieel belang voor OHL. Rustpunt voorin, erg sterk aan de bal en opvallend goede voeten voor de bonkig ogende spits. De Fransman vocht vooral met Vukotic zeer mannelijke duels uit, vaak op het randje van het toelaatbare.

Het is geen toeval dat een stevige overtreding van Vukotic op Henry de 1-0 inleidde. Het is mede door de kracht van hun Franse spits dat OHL niet in de problemen kwam na de gelijkmaker van de Waaslanders. Dat Henry in de slotfase de wedstrijd definitief besliste, was dan ook een mooie bekroning van zijn ijzersterke wedstrijd.

"Op Racing Genk hadden het al drie punten kunnen zijn voor ons", vertelde de topschutter van 1B na de partij. "Nu is het eindelijk prijs en hopelijk zijn we gelanceerd. Of ik 100% fit was? Ik denk dat dat moeilijk is met amper twee trainingen in de benen. Ik heb gewoon alles gegeven voor de ploeg en dat heeft geloond. Ook mijn tweede doelpunt van het seizoen doet erg deugd", besluit Thomas Henry.