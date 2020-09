Batubinsika blijft er vertrouwen in hebben: "Ons doel is zeker niet veranderd"

De 'Luftwaffe' van Antwerp deed het eigenlijk vrij goed tegen Charleroi. Maar uiteindelijk moesten ze zich toch twee keer gewonnen geven. Dylan Batubinsika vond de rode kaart voor Birger Verstraete alvast redelijk overdreven.

“Dat rood viel nogal snel, ik vind dat je als scheidsrechter ook moet kijken naar het tijdstip. Birger had echt niet de bedoeling om Ilaimaharitra pijn te doen. Oké, hij raakt hem een beetje en misschien was die fout geel waard. Maar rood? Dat was overdreven. Zo werd dit wel het belangrijkste feit van de wedstrijd", vertelt hij.

Maar voor de stoere verdediger geen reden tot paniek. “Dit is niet het beste seizoenbegin, dat weten we goed genoeg. Het is beter om nu fouten en uitschuivers te begaan. We zullen er na de interlandbreak wel snel opnieuw moeten staan. Maar de ploeg liet ook al goede dingen zien. De resultaten zijn er nog niet, maar als we hard blijven werken, komt het zeker in orde. Want ons doel, de top vier en dus de play-offs, is nog niet veranderd."