Er komen meer details naar buiten rond kinderporno-zaak Metzelder: 300 bestanden op gsm

Christoph Metzelder (hier in een archieffoto met Raul bij Schalke) bevindt zich in een wel heel lastig parket. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen de ex-voetballer vanwege het verspreiden en bezitten van kinderporno.

Vrijdagochtend brachten we u nog het nieuws dat er pornografische afbeeldingen van kinderen op zijn gsm stonden en dat hij er minstens 5 zelf verstuurd zou hebben.

Ondertussen is het Duitse Der Spiegel met meer details gekomen in het onderzoek naar de ex-speler van onder meer Borussia Dortmung, Real Madrid en Schalke 04.

De bal ging al een jaar geleden aan het rollen toen de Duitse politie de mobiele telefoon van Metzelder in beslag nam omdat hij in de periode ervoor kinderpornografische bestanden verstuurd zou hebben. Een ex-vriendin van Metzelder lichtte de politie in over het misdrijf.

Onderzoekers hebben in totaal 297 bestanden met kinderpornografische inhoud gevonden op de smartphone van de Duitser. Zelf wou hij geen commentaar geven.