'Anderlecht bindt strijd aan met Antwerp om gewezen sterkhouder Club Brugge'

Krijgen we de terugkeer van een gewezen sterkhouder van Club Brugge op de Belgische voetbalvelden? Het zou zomaar kunnen, want de interesse is er alvast.

Abdoulaye Diaby speelde bij Moeskroen en Club Brugge, alvorens naar Sporting Clube de Portugal te trekken. In Lissabon werd hij vorig seizoen uitgeleend aan Besiktas, nu lijkt een terugkeer naar de Jupiler Pro League op tafel te liggen. Aan interesse geen gebrek in ieder geval. Veel interesse Broer en makelaar Idrissa Diaby gaf al aan dat er meerdere Belgische clubs interesse hebben in de aanvaller. Antwerp toonde al eerder interesse, nu blijkt ook Anderlecht concreet te willen worden voor de spits. Brengt het andere Belgische topclubs op goede ideeën?