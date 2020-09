Sterkhouder Antwerp is positief: "Ik voel dat de tactiek van de trainer aanslaat"

4 op 12 is niet genoeg voor Antwerp. Maar doelman Jean Butez heeft zich niets te verwijten. Hij is zowat de enige constante tijdens dit seizoensbegin.

Ivan Leko kiest voor een driemansverdediging, wat nog even wennen is. "Ik was er nog niet mee vertrouwd. Onze verdedigers komen vaker een-op-een te staan dan gewoonlijk. In die zin nemen we in defensief opzicht wel risico’s. Maar ik voel, gezien onze prestaties tegen Gent en Charleroi, dat de tactiek van de coach aanslaat", klinkt het in GvA.

Butez kon kiezen deze zomer. Ook uit Brussel was er interesse. “Er was belangstelling van Anderlecht, maar tot concreet overleg is het nooit gekomen. Antwerp duwde in de wintermaanden al door. Deze club is in opmars. Daar wilde ik deel van uitmaken. Ook het vertrek van Sinan Bolat heeft meegespeeld in mijn keuze.”