Wereldwijd beetje minder thuiszeges sinds corona, afname in België is wél heel spectaculair

Terwijl het Belgisch voetbal een aantal maanden stil lag, werd er in andere Europese landen nog wel gespeeld. Vaak voor minder toeschouwers of helemaal geen publiek. Voetballaboratorium CIES ging uitzoeken wat de afwezigheid van de supporters deed met het thuisvoordeel.

Voor de studie kwamen alleen competities in aanmerking waar er tussen 1 april en 24 augustus van dit jaar 40 matchen zonder publiek werden gespeeld. In de Jupiler Pro League waren dat er maar 27 en in de Proximus League 4. Het Belgisch voetbal werd dus niet in beschouwing genomen.

2,1% minder thuiszeges

Van de competities die in aanmerking komen werd het aantal thuisoverwinningen tussen 1 januari 2015 en 31 maart 2020 uitgedrukt in een percentage. Dat bedraagt 44,3%. Tussen 1 april en 24 augustus 42,2%. Een daling dus, maar niet zo'n spectaculaire. In 41 van de 63 bestudeerde competities nam het aantal thuiszeges af.

De meest spectaculaire afname werd genoteerd in de Griekse eerste klasse, waar er voor de coronapandemie 47,9% van de matchen werd gewonnen door het thuisteam. Erna nog maar 32,8% (-15,1%). Of het alleen met de fans te maken heeft is natuurlijk niet bewezen, maar de Grieken maken in reputatie van vurige supporters -die dan ook een invloed zouden hebben op het spel- helemaal waar.

Ook in de Oostenrijkse (-15,0%) en in de Duitse Bundesliga (-14,1%) nam het aantal thuiszeges procentueel gezien sterk af tijdens de coronapandemie. Het omgekeerde effect kwam het meest nadrukkelijk tot uiting in de eerste (+8,5%) en tweede klasse (+6,3%) in Zwitserland. Daar werd er achter gesloten deuren plots meer gewonnen door de thuisploeg. Hetzelfde geldt voor de tweede klasse in Turkije (+6,8%) en Oekraïne (+6,3%).

En België

België werd dus niet opgenomen in de studie van CIES, maar die cijfers kon u vorige week al lezen op Voetbalkrant.com. In totaal werden er in 1A 36 matchen zonder toeschouwers afgewerkt, goed voor 10 thuiszeges, 10 draws en 16 thuisnederlagen. In 27,8% van de matchen achter gesloten deuren mocht de thuisploeg zegevieren.

We vergeleken dat cijfer met vorig seizoen. Daarvan werd 48,2% van de 232 matchen gewonnen door de thuisploeg. Iets meer dus dan het gemiddelde in de door CIES bestudeerde competities over de laatste 5 jaar en drie maanden (44,3%). De daling van 16,5% in de Jupiler Pro League tegenover pre-corona (wel maar over 36 matchen, dus het mag met een korrel zout genomen worden) is dus spectaculairder dan in elk van de 63 kampioenschappen in de CIES-studie.