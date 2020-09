Kompany over coronabesmettingen bij Anderlecht: "Het geeft stress"

Het coronavirus is binnengedrongen op Neerpede, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die de club heeft genomen. Ze hebben nu alle niet-sportieve personeel van thuis of vanuit het stadion laten werken en Vincent Kompany neemt zelfs het risico niet meer om journalisten te zien.

Hij gaf zijn persconferentie - die een keer of vier van uur werd veranderd - via Zoom. De hoofdmoot daarvan ging over de coronabesmettingen. "We hebben het hier nochtans maanden héél clean kunnen houden", zucht Kompany. "Maar ja, het is een loterij, want je weet nooit of er één of tien spelers besmet zijn. Dat geeft een hele hoop stress."

Kompany zijn trainersstart begint zo onder een moeilijk gesternte. "We proberen alle risico's tot een minimum te herleiden, maar het maakt mijn job of die van mijn staf niet makkelijker. We willen zo goed mogelijk blijven trainen uiteraard. Maar nu wil ik niks meer over corona horen. Het heeft er al genoeg over gegaan. Iedereen is getest en we beschikken tegen W-Beveren over dezelfde kern”