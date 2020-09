Gaat Anderlecht uitstel vragen als straks nog meer besmettingen opduiken? Nog niet aan de orde, maar...

Vincent Kompany zei donderdag dat hij even niets meer wou horen over corona. Spijtig genoeg wilde het virus niet meewerken en zitten ze na de positieve test van Yari Verschaeren met stress de resultaten van woensdag af te wachten.

Anderlecht neemt alle mogelijke voorzorgen, maar de superverspreider die vermoedelijk bij de club ronddwaalt, heeft al verschillende slachtoffers gemaakt. Met Zulj, Vlap, Wellenreuther en nu dus ook Verschaeren heeft de club al vier positieve gevallen. Vanaf zeven mag de club vragen om een match - zoals zondag tegen Eupen - uit te stellen. Maar voorlopig gaan ze daar dus niet van uit.

Het bestuur is hoopvol omdat buiten Vlap niemand van de besmette spelers symptomen vertoonde en Verschaeren de enige was die na de test van zaterdag positief testte. "We zullen ermee moeten leren leven", aldus Karel Van Eetvelt.

Al zullen de maatregelen nog strikter opgevolgd worden en zelfs nog verstrengd worden. Maandag worden de U21 en U18 getest, dinsdag de eerste ploeg, de staf en alle personeel dat op Neerpede rondloopt. Woensdag moeten ze daarvan de resultaten hebben. Vincent Kompany loopt alvast bijzonder nerveus rond... Hij heeft immers een paar jongens rondlopen die hij niet wil of kan vervangen: denk maar aan Doku of... Van Crombrugge.