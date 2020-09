Kopbalsterke Pius was de reddende engel voor Antwerp: "Nog maar een keer met de voet gescoord"

Terwijl er toch enkele gepatenteerde goalgetters rondlopen bij Antwerp was het uitgerekend centrale verdediger Junior Pius die de Great Old met twee kopbaldoelpunten op gelijke hoogte bracht met KAS Eupen.

Junior Pius werd de voorbije drie matchen op de bank gezet door Ivan Leko, maar verving tegen Eupen de geschorste Dylan Batubinsika. De Nigeriaan was de reddende engel voor Antwerp met zijn twee kopbalgoals.

"Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik twee keer scoor in een match. Ik was blij met mijn goals, want elke speler wil scoren. Achteraf heerste er toch vooral teleurstelling, want we wilden uiteraard de drie punten pakken."

Als de nood hoog is trekken de kopbalsterke verdedigers van Antwerp in het offensief en PIus is er daar zeker een van. "Ik scoor elk seizoen wel wat goals. Bijna uitsluitend met het hoofd. Ik denk dat ik er nog maar eentje met de voet heb gemaakt."