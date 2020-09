Yves Vanderhaeghe zag Kortrijk de beste helft van het seizoen spelen: "En dan lopen we kinderlijk uit positie"

Een vroege voorsprong werd vrijdagavond niet optimaal benut door KV Kortrijk. De Kerels waren Antwerp te baas in de eerste helft en liepen in de tweede helft nog tegen een nederlaag aan, tot grote frustratie van KVK-trainer Yves Vanderhaeghe.

"Want we spelen onze beste helft van het seizoen", blikt Yves Vanderhaeghe terug op de eerste 45 minuten. "We gaven niks weg tegen Antwerp. Helemaal niks. Het enige wat je kan zeggen is dat we misschien 2-0 voor hadden moeten staan."

En die vroege 1-0 van Mboyo werd rond het uur uitgewist door een eigen doelpunt van Sainsbury. Een gelijkmaker die voor veel ergernis zorgde bij de Wast-Vlaamse trainer. "We staan 1-0 voor en we stuiten op een counter, terwijl we georganiseerd moesten blijven spelen."

Kinderlijk weggegeven

"Kinderlijk uit positie lopen", zo noemde Vanderhaeghe het. "De boulevard lag helemaal open. Ik merkte het al in de laatste 10 minuten van de eerste helft, toen we te veel vooruit stormden. Het ging toen wel goed, maar we hadden realistischer moeten zijn na de rust."

"En dan was er die mooie vrijschop van Refaelov, maar dan nog hadden we via Mboyo en Gueye kansen om gelijk te maken. We hadden vandaag veel meer verdiend", besloot Vanderhaeghe.