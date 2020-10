Casper De Norre komt eindelijk weer aan spelen toe

Casper De Norre mag zich weer voetballer noemen. De verdediger zag zijn gewaagde overstap naar Racing Genk geen succes worden en hoopt bij OH Leuven weer veel aan voetballen toe te komen.

In de bekerwedstrijd tegen Knokke stond hij alvast 90 minuten in de basis. "Het was dus best lang geleden dat ik nog eens anderhalf uur tussen de krijtlijnen stond in een wedstrijd om de knikkers. Ik schatte vooraf in dat ik de volle 90 minuten wel zou aankunnen. De eerste helft ging het goed. Na de rust voelde ik de vermoeidheid wel opkomen. Dan moet je gewoon doorbijten en is het vooral een mentale kwestie. Ik ben blij dat die 90 minuten nu in de benen zitten."

"Dit was mijn eerste officiële wedstrijd in 2020. Eind december vorig jaar speelde ik mijn laatste partij, met Genk tegen Eupen. Dit jaar kwam ik niet verder dan twee invalbeurten van telkens een paar minuutjes", vertelt hij op de website van OH Leuven.