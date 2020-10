Wouter Vrancken 'niet bezig' met eigen positie, Vanderhaeghe spreekt hem moed in

Moet Wouter Vrancken zich zorgen maken? Hij is de man die KV Mechelen naar de titel in 1B, bekerwinst en een knap seizoen in 1A loodste. Maar nu vallen de cijfers tegen met slechts drie behaalde punten in de laatste zes wedstrijden.

In bestuurskamers kijken ze dan al te vaak in de richting van de trainer. Komt de positie van Vrancken zo toch in het gedrang? "Ik ben daar niet mee bezig. Ik steek geen energie in dingen die ik niet in de hand heb. Ik moet sportief de beslissingen nemen en andere mensen moeten andere beslissingen nemen."

We doen elke wedstrijd ons best om het te doen keren

Wat in zijn voordeel pleit: het engagement van de spelers is er nog altijd en het geleverde spel is best goed. Alleen blijven de punten achterwege en daar moet wel verandering in komen. "We doen elke wedstrijd ons best om het te doen keren. We hebben al verschillende tegenslagen gekend. Toch blijven de spelers er elke keer tegenaan gaan. Je kan verlangen dat ze de bal vaker binnentrappen, maar zo werkt het natuurlijk niet."

Yves Vanderhaeghe kon voorbije zaterdag gerust toegeven dat zijn Kortrijk goed wegkwam. "KV Mechelen verdient iets meer", besefte de KVK-coach. Vanderhaeghe had ook nog enkele mooie woorden voor Vrancken en zijn spelers. "Ze verdienen niet om daar te staan waar ze nu staan. Ik kan mijn collega geruststellen: dat zal wel eens draaien."

Ook geruststellend voor Vrancken: hij lijkt nog altijd de steun te hebben van de spelersgroep. "De coach heeft hier nog genoeg krediet", geeft Jordi Vanlerberghe aan. "Hij heeft de titel gepakt, KV Mechelen heeft met hem de beker gewonnen. Het is niet dat het spel slecht is. Anders is het nog iets anders, maar dat is totaal niet het geval. Ik denk niet dat de positie van de coach ter discussie staat."