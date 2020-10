Antwerp-fan Axel Daeseleire is zeker: "Ze mogen zich aan een pandoering verwachten waar ze nog lang niet goed van zullen zijn"

Heel wat bekende Antwerpenaars zijn ook verdeeld als supporter over de twee ploegen die vandaag de derby spelen. Axel Daeseleire, notoir Antwerp-supporter, giet nog wat olie op het vuur.

Daeseleire is heel uitgesproken en zeker van zijn zaak. “Beerschot gaat zwaar op zijn bakkes krijgen. Het wordt denk ik 3-1 voor ons. Allemaal leuk en plezant dat die Ratten nu even tekeer kunnen gaan op sociale media en zo, maar vandaag mogen ze zich toch gewoon aan een pandoering verwachten waar ze nog lang niet goed van gaan zijn", zegt hij in HLN.

Ook hij zal op het puntje van zijn stoel voor de tv zitten. "Ik ga de match samen thuis met een copain bekijken. Er zullen ongetwijfeld wat Ratten ambetant gaan doen op mijn telefoon, maar dat zal rap gedaan zijn als Antwerp die match, misschien niet met sprekend gemak, maar uiteindelijk toch wel verdiend gaat winnen.”