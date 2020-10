Eén nieuwe besmetting bij Anderlecht: nieuwkomer in A-kern heeft prijs - Waasland-Beveren-Gent gaat door

Er is één nieuw geval van covid opgedoken bij Anderlecht. Het gaat om de 16-jarige Mario Stroeykens. Waasland-Beveren blijkt na een nieuwe testronde quasi coronavrij te zijn.

Stroeykens trainde sinds een tijdje mee met de A-kern en speelde ook in de oefenmatch tegen Charleroi. Hij ging meteen in quarantaine. Alle andere spelers testten wel negatief. Op de uitslag van de nieuwe test van Bogdan Mykhaylichenko is het nog wachten.

Bij Waasland-Beveren is er nog één besmetting. Vorige week waren er dat nog 19. De wedstrijd tegen AA Gent wordt dus in ieder geval gespeeld.