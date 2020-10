Het puzzelwerk van Kompany en co, wekelijkse kost: "Onze taak is om dat er zo snel mogelijk te laten uitzien als een team dat al twee jaar samenspeelt"

Vincent Kompany bleef wat op de vlakte over de blessures en beschikbaarheden bij Anderlecht: "Ik moet niet meer informatie prijsgeven dan gevraagd hé", knipoogde hij.

In ieder geval zijn er problemen met Verschaeren (enkel) en Murillo (hamstrings). "Of er meer zijn? Jullie vragen die twee namen, daar antwoord ik op omdat ze op tafel liggen", zei Kompany. "Murillo en Yari moeten we van dag tot dag bekijken. Maar bij Yari is het niet zo dat we een wikkel rond zijn enkel doen en hem 'bonne chance' zeggen, zoals we bij een oudere speler zouden doen. We moeten voorzichtiger zijn met hem."

Wie wel kans maakt om zijn eerste basisplaats te pakken is Kemar Lawrence. "Niemand kent hem in België, maar hij heeft een fenomenale reputatie in Amerika. Hij is pijlsnel en agressief. Hij houdt ook van verdedigen en heeft leiderskwaliteiten", vatte Kompany bondig samen. "Hij heeft 90 minuten zonder problemen tegen Charleroi gespeeld, maar eigenlijk heeft hij een jaar niet competitief gevoetbald. Maar hij heeft genoeg ervaring om tegen Antwerp te starten."

Mukairu is een goed voorbeeld

Toch moet Kompany weer puzzelen, wekelijkse kost voor de T1 van paars-wit. "Ik heb dat als speler ook gekend: blessures. Je moet het er maar mee doen. We hebben ook veel nieuwe jongens. Mukairu is daar een goed voorbeeld van. Met al zijn talent kan hij ons veel bijbrengen, maar het is iemand die ook alles nog moet leren. Net als Miazga, Delcroix, Tau, Bundu... Onze taak is om dat proces te versnellen en het er zo snel mogelijk te laten uitzien als een team dat al twee jaar samenspeelt."