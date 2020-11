Genk heeft niet alleen Losada, maar ook deze coach van een andere eersteklasser op het oog

KRC Genk moet op zoek naar een nieuwe coach. Dimitri De Condé lijst momenteel de opties op. Maar we weten alvast welke pionnen er helemaal bovenaan het lijstje staat.

Dimitri De Condé mag het lijstje van een maand geleden opnieuw bovenhalen. Eén ding is zeker: de sportief directeur liet al weten dat Frank Vercauteren geen kandidaat is om Jess Thorup op te volgen.

Volgens onze bronnen zijn Hernan Losada - dat kan je HIER nog eens nalezen - en Marc Brys de favorieten. De Antwerpse coach doet het momenteel voortreffelijk aan het roer van OH Leuven. Hij stond na het ontslag van Hannes Wolf ook al op de lijst.

Ik ga me niet prostitueren om bij een topclub te kunnen werken

Het is opvallend dat Brys zelf nooit een topclub onder zijn hoede heeft gehad. “Maar ik ga me niet prostitueren om bij een topclub te kunnen werken”, zei hij daar enkele weken geleden nog over in een interview.