Voormalige Gouden Schoen kijkt met open mond naar Refaelov: "Dat vind ik enorm straf"

Haalt Lior Refaelov de mosterd bij Dieumerci Mbokani? Op zijn vierendertigste lijkt de Israëliër beter dan ooit. Ook Marc Degryse had enkele jaren geleden niet kunnen voorspellen dat de middenvelder anno 2020 een kampioenenmaker zou kunnen zijn.

Antwerp FC ging gisteren dan wel de boot in op het veld van RSC Anderlecht, maar de Great Old blijft de voornaamste uitdager van Club Brugge in de titelstrijd. Niet alleen Dieumerci Mbokani krijgt een goddelijke status op de Bosuil. Ook Lior Refaelov speelt hemels.

“Hij heeft geleerd om zijn momenten te kiezen”, is ook Marc Degryse een grote fan van Rafa in Het Laatste Nieuws. “Dat geldt op én naast het veld. Ook daar kan je het verschil maken door de leiding te nemen.”

Nochtans werd Refaelov drie jaar geleden doorgestuurd bij Club Brugge door… Ivan Leko. “Ik vind het enorm straf dat hij altijd blijft terugvechten. Op het moment dat hij moest vertrekken bij Club Brugge was hij de dertig al gepasseerd, hé.”

Dat zegt veel over hoe Lior Refaelov voetbal beleeft

“Het is enorm knap om dan nog aan een nieuw verhaal te beginnen”, besluit Degryse. “En dat aan de top van het Belgische voetbal. Leko is ondertussen coach van Antwerp, maar Refaelov staat wel in de basis. Dat zegt veel over hoe hij voetbal beleeft.”