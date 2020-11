'Verdediger met 50 matchen voor Liverpool achter zijn naam komt één jaar in België voetballen'

De transfermarkt is al bijna een maand gesloten voor Belgische clubs, maar spelers zonder club kunnen nog wel worden aangeworven. Dat geldt dus ook voor Jon Flanagan, sinds deze zomer einde contract bij het Schotse Rangers.

Jon Flanagan (27) was van 2010 tot 2018 een speler van Liverpool. Het jeugdproduct van de Reds kon nooit echt doorbreken bij de club, maar kwam toch aan iets meer dan 50 officiële optredens voor de hoofdmacht. In 2018 tekende hij voor twee jaar bij Rangers FC, waar hij sinds enkele maanden einde contract is.

De Engelse rechtsachter staat nu dicht bij een nieuwe club. Volgens journalist James Pearce, hij volgt Liverpool voor The Athletic, staat de éénmalige Engelse international dicht bij Sporting Charleroi. Hij heeft een akkoord met de club voor een contract van een jaar. Dinsdag wordt de deal wellicht afgerond.