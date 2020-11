Martinez legt uit waarom Delcroix opgeroepen werd: "Vermaelen wordt niet vrijgegeven"

Verrassing deze morgen: de bondscoach riep Hannes Delcroix weg bij de beloften en nam hem op in de kern voor de match tegen Zwitserland. Roberto Martinez legt uit waarom...

Martinez had dringend een linksvoetige verdediger nodig. "Er zijn drie spelers onbeschikbaar: Van Crombrugge, Saelemaekers en... Vermaelen", zei Martinez. "Vermaelen wordt niet vrijgegeven door de Japanse autoriteiten. Foket kwam als vervanger voor Saelemaekers en Delcroix als linksvoetige verdediger. Hij deed het heel goed bij de U21 en heeft een heel specifiek profiel. Voor hem zal het een unieke ervaring worden om naast jongens als Vertonghen te trainen."

Delcroix speelde wel slechts de laatste vier matchen volledig bij Anderlecht. "Het is voor hem een grote stap, maar hij zal er zeker van profiteren. Hij is heel zelfzeker. Er zijn twee wegen om bij de nationale ploeg te komen: indruk maken bij je club of indruk maken bij de U21. Dat laatste deed Hannes. Zeker tegen Duitsland was hij heel goed. We bekijken nu hoe hij binnen de kern past."