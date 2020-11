Lardot leidt de Clásico, dit zijn de overige aanduidingen in 1A, 1B en de inhaalmatchen

De moeilijkste wedstrijd, zeker als er ook nog publiek aanwezig was, is zonder twijfel de Clásico tussen Anderlecht en Standard. Die zal geleid worden door de 36-jarige Jonathan Lardot. Hieronder ziet u de overige aanduidingen.

