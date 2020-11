De Decker ontkent transfer Lamkel Zé naar Gent door... te lachen met schoenen van één van dé designers van België

Didier Lamkel Zé werd vandaag aan een transfer naar KAA Gent gelinkt. Wim De Decker reageerde dat zo'n overgang niet aan de orde is, terwijl hij de man in kwestie op de foto toch een beetje belachelijk maakte. Laatstgenoemde heeft de coach alvast van antwoord gediend.

Didier Lamkel Zé was aanwezig in de Ghelamco Arena in de aanwezigheid van een vriend. Enig probleem: die persoon leek een beetje op Wim De Decker en de bal ging aan het rollen.

De link - De Decker zat vorig seizoen bij Antwerp FC en is nu T1 van KAA Gent - was snel gelegd. "Ik zou overigens nooit zo'n schoenen dragen", voegde de coach eraan toe.

De opvallende schoenen in kwestie werden al snel een item. Nochtans weet de man in kwestie wat hij draagt. Zijn vrouw is namelijk één van dé stylisten van België. Samen kleden ze overigens een pak topvoetballers.

Op Instagram werd er al gereageerd, al hield de vriend van LZ7 het eerder beschaafd tegenover de coach van de Buffalo's. Voor de liefhebbers: het schoeisel kost al snel enkele honderden euro's per paar.