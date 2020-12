Belhocine wil in Kortrijk komaf maken met slechte reeks

Maandagavond sluiten Charleroi en KV Kortrijk de 15e speeldag af in 1A. Charleroi wil vooral komaf maken met de reeks van 1 op 12 terwijl Kortrijk een uitgelezen kans ziet om te winnen van de Zebra's.

Charleroi-trainer Karim Belhocine was in het verleden nog speler van KVK en zat ook in de technische staff. Dat hij nu tegen Kortrijk moet spelen deert hem wonderwel niet zo veel. "Ik sta niet op het veld dus ja... Of het een speciale wedstrijd is? Geen idee", klinkt het.

Wat wel duidelijk is, is dat Charleroi opnieuw moet eenknopen met een overwinning. "We moeten het verlies tegen Waasland-Beveren zo snel mogelijk vergeten en ons focussen op de volgende wedstrijd. Ik zag de afgelopen week veel goede dingen tijdens de trainingen. De spelers werken hard en de sfeer zit goed", verzekert Belhocine.

Al is hij wel op zijn hoede voor Kortrijk. "Ze hebben tegen Oostende getoond dat ze goed kunnen voetballen. Ze hebben ons meteen getoond dat het geen makkelijke wedstrijd zal worden", besluit de oefenmeester van Standard.