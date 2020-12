Paul Onuachu zit alweer aan veertien treffers: "Deze week op getraind met Munoz"

Net als vorige week scoorde Paul Onuachu ook twee keer in de topper tegen Antwerp. De Gouden Stier van de Belgische competitie zit intussen aan veertien goals. Al is de 26-jarige Nigeriaan veel meer dan een afwerker. Met zijn gestalte en fysieke kracht is hij als pivot van levensbelang.

Voor grootspraak moet je niet bij Paul Onuachu zijn. De introverte Nigeriaan sprak na alweer een goede prestatie de pers toe, maar het is duidelijk dat Onuachu zich meer in zijn sas voelt in de zestien meter.

"We wilden tonen dat we ons spel ook konden spelen tegen een topclub. Dat hebben we vandaag gedaan: we waren sterker dan hen. We hebben gebruik gemaakt van de opeenstapeling van wedstrijden bij hen", weet Onuachu.

Ook Onuachu zelf was, onder meer met twee goals, erg bepalend voor Racing Genk. "Nee, gemakkelijk is het zeker niet", lacht de Nigeriaan. "Ik moet hier hard voor werken. Zoals dat eerste doelpunt: daar heb ik deze week hard op getraind met Daniel (Munoz)." John van den Brom sprak na afloop zelfs van een 'wereldgoal'. Het moet gezegd: de manier waarop de boomlange spits de bal binnenkant voet in het zijnet duwde, verraadde inderdaad veel finesse en touch.

De drie Genkse spitsen spelen al wekenlang op hoog niveau en brachten zo al enkele defensies danig aan het wankelen. De wisselwerking tussen Onuachu en de twee kwieke flankaanvallers verloopt vlekkeloos. "Bongonda en Ito zijn zo goed... Ze zijn snel, vinden de ruimtes blindelings én zijn sterk aan de bal. Het is enorm moeilijk om hen uit de wedstrijd te houden. Het loopt allemaal heel gesmeerd op dit moment. Iedereen weet wat hij moet doen, zodat alles haast op automatische piloot gebeurt. Het lijkt of we niet moeten nadenken bij wat we doen", besluit de schuchtere Nigeriaanse reus van Racing Genk.