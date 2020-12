Beerschot-doelman heeft indruk gemaakt tegen Eupen: "Hij heeft ons tot de laatste seconde in de wedstrijd gehouden"

Beerschot is er niet in geslaagd om de drie punten te pakken tegen Eupen. Het werd 0-1 voor de Panda's na een doelpunt van Agbadou. Iemand die zich zeker niets te verwijten heeft, is Mike Vanhamel.

De doelman van Beerschot heeft zijn ploeg lang in de wedstrijd gehouden. Zo konden de aanvallers van Eupen enkele keren in de tweede helft alleen richting Vanhamel lopen om de 0-2 binnen te leggen, maar de keeper lag telkens in de weg. In de eerste helft moest Vanhamel zich echter wel één keer omdraaien na een kopbal van Agbadou, maar hij kon terugkijken op een sterke wedstrijd. Ook Hernan Losada zag een goede prestatie van Vanhamel. "Vanhamel was belangrijk voor ons. Hij heeft ons tot de laatste seconde in de match gehouden", vertelde Losada na de wedstrijd tegen Eupen.