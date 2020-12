Kompany heeft eindelijk zijn referentiematch: "Na Beerschot is er een beeld van ons neergezet dat totaal niet klopt"

Ver voorbij middernacht en er klonk nog muziek uit de catacomben van het Lotto Park toen we het stadion verlieten. Of hoeveel deugd de zege tegen Genk deed... Ook bij Vincent Kompany, al schuwde die de grote uitspraken.

Zijn vreugde-uitbarsting loog er niet om: Vincent Kompany hunkerde evenveel naar die overwinning als heel de club samen. Het begint noodzakelijk te worden in 'het proces' dat paars-wit ook zeges pakt. Deze deed enorm veel deugd, maar een uur na de match was hij alweer gekalmeerd.

Qua intensiteit was het wel perfect

"We hebben een goeie match gespeeld. Een wedstrijd kan nooit perfect zijn en er waren nog veel punten om te verbeteren, maar... qua intensiteit was het wel perfect bij ons. We kenden de sterke punten van Genk en hebben daarop ingespeeld."

Kompany sprak al een paar keer over een prestatie waarop hij kan bouwen, maar deze was volgens ons toch eentje waar hij echt een fundament van kan maken. Al was hij het niet helemaal met ons eens. "Ik wil voorzichtig zijn in dat soort uitspraken. Kijk, in die wedstrijd tegen Beerschot hebben we niet acceptabel gepresteerd. Maar daarna is er een beeld van ons neergezet dat totaal niet terecht is."

We kiezen onze kapitein niet per ongeluk hé

"Ik hoop dat we een stap gezet hebben. In de laatste tien minuten konden we met een beetje tegenval nog een goal slikken, maar deze keer houden we wel stand. Al had de wedstrijd altijd gedaan geweest hadden we een tweede keer gescoord. Maar goed, stap per stap... We mogen ook niet te veel verwachten in één keer."

Hij kwam ook kort terug op het penaltygeval met Nmecha en Vlap. De mooiste vaststelling daarbij was dat Lokonga zijn verantwoordelijkheid nam. "We kiezen onze kapitein niet per ongeluk hé", grijnsde hij. "En Vlap? Ja, hij wou die penalty trappen. Hij had die energie en die wil, maar Nmecha was aangeduid."