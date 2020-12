Ploegmaats en coach vol lof voor hattrick-held, maar niet per se om de 12(!) goals: "Vooral dat is lovenswaardig"

De aanvallers van OH Leuven deden het ook in Kortrijk opnieuw prima. Mercier zorgde voor twee assists, Sowah voor eentje en Henry voor drie doelpunten.

Henry zit nu aan twaalf doelpunten, Sowah aan zes en Mercier aan vier: 22 in totaal. Mercier twaalf assists, Henry en Sowah elk drie. De cijfers van de aanvallers van OH Leuven zijn ronduit indrukwekkend te noemen.

Defensief werk

En uiteraard loopt Thomas Henry na zijn hattrick in Kortrijk nog wat extra in de kijker. "Hij heeft opnieuw getoond wat voor een spits hij is, maar hij is ook vooral enorm belangrijk voor ons spel", aldus David Hubert.

"Hij kan een bal erg goed bijhouden, dat geeft ons ook de mogelijkheid om te ademen. Hij verzet een enorm defensief werk."

Deze 9 op 9 komt er ook door de interne cohesie

Ook coach Brys was tevreden: "Hij is zeer goed bezig, met mooie doelpunten waar heel de ploeg hard voor werkte. Onze aanvallers werken ook enorm hard en deze 9 op 9 komt er ook door de interne cohesie. Hun werk is een enorm wapen. Het is lovenswaardig."

"Henry is heel fit, dat zie je ook aan die drie matchen op acht dagen. Onze iets langere voorbereiding heeft mogelijk deugd gedaan."