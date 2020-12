Ex-speler van Lierse en KV Mechelen is hot in Nederland: "Bijna elk schot gaat binnen"

Hoeveel spelers van FC Groningen kan u opnoemen? Arjen Robben keerde afgelopen zomer terug naar de heimat. Met Sergio Padt staat er een oude bekende in het doel. Hun topschutter? Ahmed El Messaoudi! De 25-jarige Brusselaar doet het de laatste weken fantastisch bij onze noorderburen.

Ahmed El Messaoudi belandde als telg van de befaamde academie van Jean-Marc Guillou bij Lierse. Bij de Pallieters maakte de Marokkaanse international in 2013 op 18-jarige leeftijd zijn debuut. Via Standard verkaste El Messaoudi vervolgens naar KV Mechelen.

Achter de Kazerne ontpopte El Messaoudi zich als een stevige controlerende middenvelder, die over erg goede voetjes beschikte. Zo nu en dan depanneerde hij zelfs als centrale verdediger. In net geen 100 competitiewedstrijden op het hoogste niveau kwam de Brusselaar niet tot scoren.

Trefzeker in Nederland

In 2018 werd El Messaoudi, die niet meer in de Mechelse plannen voorkwam, uitgeleend aan Fortuna Sittard. Daar werd hij vrijwel meteen onbetwist titularis. Hij pikte in zijn eerste seizoen in de Eredivisie meteen vijf doelpuntjes mee.

Groningen was er een jaar later als de kippen bij om de middenvelder definitief over te nemen van KV Mechelen. Ook in het elftal van Danny Buijs groeide El Messaoudi uit tot een zekerheidje. Toch is het vooral de laatste weken dat El Messaoudi helemaal on fire is.

"Bijna elk schot gaat binnen"

Dit seizoen scoorde de ex-speler van Malinwa al vijf keer, waarvan vier in de laatste drie wedstrijden. Voetbalkrant.com legde zijn oor te luisteren bij Frank Molema, Groningen-volger van AD. "Een echte verrassing is dit niet voor ons. Ook bij Fortuna liet hij al zien dat hij een doelpunt kon maken. Maar vergeet niet dat hij nu ook wat hoger op het veld staat. Na enkele wedstrijden kreeg hij de kans als nummer tien, en sindsdien is hij niet meer uit de ploeg verdwenen", aldus Molema.

Al begon het seizoen allerminst vlekkeloos voor El Messaoudi, weet Molema. "Hij werkte in de voorbereiding nog heel wat wedstrijden met het tweede elftal af. Hij keerde met enkele overtollige kilo's terug uit vakantie. Een viertal weken geleden begon hij erg op te vallen met zijn scorend vermogen. El Messaoudi heeft een goed schot in de benen, en de laatste weken gaat bijna elke trap op doel binnen. Hij beschikt over een erg goede eerste aanname, en bezit de kwaliteit om met zijn tweede baltoets enorm snel weg te draaien."

Kortom, het gaat Ahmed El Messaoudi voor de wind de laatste tijd. Al is het nog veel te vroeg om over een stap hogerop te denken. "Nee, daarvoor moet hij nog meer laten zien en gedurende een langere periode op een constant niveau acteren. Als nummer tien heeft hij een mooie dribbel en een goed schot. Maar bijvoorbeeld een splijtende steekpass zag ik nog niet van hem", besluit Frank Molema.