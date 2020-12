Het proces van Kompany & Hein, Club op cruise control, ...

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

In Hein we trust (bis)

Is AA Gent nu echt vertrokken? Het zou zomaar kunnen na de eerste 6 op 6 van het seizoen. De Buffalo's dartelden bijwijlen zelfs tegen Waasland-Beveren.

Vanhaezebrouck zelf blijft kritisch en wil nog beter doen. Dan zal het ook wat afhangen van wat ze dit weekend kunnen tegen Club Brugge.

Cruise control

Temeer dat blauw-zwart tegen KV Mechelen een uurtje lang op cruise control rustig aan leek te doen en pas daarna de gas helemaal open haalden.

Het toont dat dit Club Brugge ondanks moeilijke beginmaanden eigenlijk nog steeds dé referentie is in België. De herfsttitel is zelfs al niks speciaals meer.

Youngsters

Bij RSC Anderlecht blijft de jeugd ondertussen kansen krijgen. Lissens pakte weliswaar rood tegen Oostende, maar speelde zeker geen slechte partij.

En met Arnstad kunnen we het aantal tieners dat al mocht debuteren ook met moeite nog op twee handen tellen. Het proces is niet door, verre van.

FLOP

Antwerp in de drop?

Bij Royal Antwerp was er enkele weken geleden niks aan de hand: goed meedraaiend bovenin de Jupiler Pro League en een unieke Europese overwintering.

Maar een 0 op 6 later is er toch al een beetje een crisissfeertje op de Bosuil. Temeer het voetbal eigenlijk echt niet meer zo flitsend is als het begin dit seizoen werd voorgesteld. Er zal iets moeten veranderen.

Cercle Brugge

Cercle Brugge speelde zeker geen slechte wedstrijd deze week tegen Charleroi, maar uitiendelijk ging het wel opnieuw de boot in.

En zo mag er ook op Jan Breydel stilaan een crisissfeertje bovengehaald worden. Hoe lang kan Paul Clement nog aanblijven na een slechte reeks?

Kaas van het brood

OH Leuven leek op weg naar een nieuwe leuke driepunter en een steviger stekje aan de top van het klassement.

Maar het liet zich in het slot van de wedstrijd nog de kaas van het brood stelen door een vinnig Moeskroen. Absoluut vermijdbaar, vond ook coach Marc Brys. Het is het leergeld dat de promovendus eens moest betalen vermoedelijk, want spelmatig was er weinig op af te dingen lange tijd.