Paul Gheysens reageert op geruchten rond Leko: "Storm in een glas water die hij zelf heeft gecreëerd"

Ivan Leko schermt met interesse vanuit China, maar voorlopig zal zondag nog gewoon in de dug-out staan bij Royal Antwerp FC. Hoe kijkt Paul Gheysens, de voorzitter van RAFC, naar de situatie?

Ivan Leko werd in mei aangesteld als de opvolger van Laszlo Bölöni en heeft nog een contract tot eind juni 2022 bij Antwerp, maar nu is er dus de interesse vanuit China. "Dit is een situatie waar wij niet om gevraagd hebben", reageerde Gheysens bij Gazet van Antwerpen.

"Maar als hij denkt dat hij zich kan verbeteren en het zijn beslissing is om te vertrekken, moet hij eerst maar eens met een voorstel komen. Mij heeft hij nog niks gezegd en documenten hebben we nog niet gezien. Dus de bal ligt in zijn kamp. Je kan niet zomaar salut en de kost zeggen. Hij zal een regeling moeten treffen."

Storm in een glas water

Dat er nu zo veel te doen is rond die mogelijke transfer is volgens Gheysens de schuld van de Kroaat zelf. "Ik zie dit voorlopig als een storm in een glas water. Die hij wel zelf gecreëerd heeft, door van alles te bevestigen in de pers. Hij moet opletten dat hij zijn geloofwaardigheid behoudt en vooral dat hij de ploeg er niet mee destabiliseert."