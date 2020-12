Eindelijk nog eens minuten voor Christophe Lepoint tegen AA Gent: "Zien wat de mercato brengt"

Yves Vanderhaeghe gooide in de tweede helft tegen AA Gent zowaar veteraan Christophe Lepoint nog eens in de strijd. De middenvelder krijgt de laatste maanden erg weinig speelgelegenheid bij KV Kortrijk en staat dan ook open voor een vertek: "We zien wel wat de mercato brengt."

Christophe Lepoint, man van vele oorlogen, moest tegen zijn ex-club zaterdag mee de bakens verzetten in het slotkwartier. Het deed de ervaren middenvelder nog eens deugd om op het veld te staan. "We kregen het moeilijk in het slot, en de coach wou dat ik veel strijd leverde. Ik vond nochtans dat we goed begonnen, maar we stopten met voetballen na hun rode kaart", aldus Lepoint.

"De laatste twintig minuten lagen we serieus onder, gelukkig stond er een erg goede doelman tussen de palen vandaag. De grote ploegen hebben het hier altijd lastig, dat wisten we. Nu is het tijd om de batterijen op te laden en dan zien we in 2021 wel waar we stranden."

Voor Lepoint persoonlijk verloopt het seizoen allerminst volgens plan. Hij komt nauwelijks aan spelen toe en dus behoort een transfer tot de mogelijkheden, liet hij verstaan op de persconferentie. "Ik begon als titularis aan het seizoen, maar maar na mijn blessure speelde ik nog amper. Zoiets doet pijn. Ik ben 36 jaar, maar voel me nog goed. Ik draai al lang genoeg mee in het voetbal om mezelf in vraag te stellen. Het is duidelijk: ik wil meer spelen. In dat opzicht is het uitkijken naar wat de mercato brengt. Als er iets komt, zal ik dat zeker overwegen", besluit Christophe Lepoint.