De Camargo is duidelijk: "Achterom kijken is niet goed, we mogen nog dromen van de play-offs"

De positie van KV Mechelen in het klassement is ook niet wat Igor de Camargo voor ogen had. De voorbije speeldagen stond Malinwa haast helemaal onderin, terwijl zowat iedereen het over eens is dat dit niet de plaats van de geelroden is. Voor de jaarwisseling pakte het team dan toch eens 6 op 6.

Is dit de déclic die KV nodig had en is de ommekeer nu ingezet? De ambitie is alvast aanwezig om er nog het beste van te maken. "Dit is een groep met een goede mentaliteit. We hebben heel veel potentieel en jongens die altijd willen werken. Dit is een groep die iets wil bereiken. De details zijn in sommige wedstrijden niet in ons voordeel, maar iedereen weet dat we hoger moeten staan in het klassement."

De vraag is wat er precies nog mogelijk is voor de Mechelse spelerskern. "De competitie is nog lang. We willen zo hoog mogelijk eindigen. We mogen zelfs nog dromen van de play-offs. Je ziet in het klassement immers dat heel veel ploegen kort op mekaar staan."

Voldoende kwaliteit

Een speler van een ploeg die nog tegen de degradatie strijdt zal niet altijd zulke uitspraken doen. De Camargo geeft aan dat KV Mechelen zich niet tevreden mag stellen met enkel het behoud. "De ploeg heeft kwaliteit genoeg. Altijd achterom kijken, dat is niet goed. We moeten naar boven kijken en zo hoog mogelijk mikken."