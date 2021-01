Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Haller - Iversen - Ashimeru - Neville - McKenzie

KRC Genk wil zich deze winter graag versterken met enkele nieuwe spelers en is daartoe flink zaken aan het doen. De tweede aanwinst is alvast bekend. ( Lees meer )

'Anderlecht rondt toptransfer donderdag af, aanwinst gaat medische testen afleggen'

RSC Anderlecht wil aan uitgaande zijde heel wat spelers verpatsen, maar aan inkomende zijde ook enkele leuke deals afronden. Een eerste zit nu alvast in de pijplijn. (Lees meer)

Phil Neville naar Amerika?

Trekt Phil Neville weg bij de Three Lionesses in de road to Tokio? Dat zou zomaar kunnen, want Inter Miami klopt volgens Engelse bronnen bij hem aan.

Doelman mag OH Leuven verlaten

Daniel Iversen zou OH Leuven mogen verlaten. Dat weet alvast Het Laatste Nieuws. De 23-jarige goalie heeft geen concrete clubs die op hem azen op dit moment.

Ajax dichtbij toptransfer voor 20 miljoen euro

Ajax en West Ham United staan dichtbij een akkoord over Sébastien Haller. Daarbij zou ongeveer 20 miljoen euro gemoeid zijn volgens de Nederlandse pers.