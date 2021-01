Vrancken - met zelf veel twijfelgevallen - naar derby tegen Antwerp: "Zal Vercauteren zijn stempel al kunnen drukken hebben?"

Zondag staat de derby tussen KV Mechelen en Antwerp op het programma. Bij beide clubs zijn er redelijk wat vraagtekens. Heeft Frank Vercauteren al alles onder controle? En wat met al die geblesseerden bij KV Mechelen?

Wouter Vrancken moet al zeker Steven Defour en Jordi Vanlerberghe missen. Maar ook Rob Schoofs, Sheldon Bateau en Joachim Van Damme zijn onzeker. “Voor de winterstop moesten we hem telkens oplappen om klaar te geraken voor de wedstrijden, want we konden hem niet missen. Nu moet ‘Jo’ echt volledig hersteld zijn voor hij kan spelen”, aldus Vrancken.

Tegenstander Antwerp heeft dan weer wat jongens in quarantaine zitten. "Ze zullen vooral Mbokani missen”, vindt Vrancken. “Voor de andere afwezigen is hun kern breed genoeg. De grote vraag is natuurlijk in hoeverre Vercauteren zijn stempel al heeft kunnen drukken op Antwerp. Hij heeft toch een heel andere manier van spelen dan Ivan Leko. Die impact is moeilijk in te schatten. We moeten op alles voorbereid zijn.”