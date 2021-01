Goednieuwsshow bij KVK: opnieuw scalp van topclub gepakt, verrassend hoge positie in stand en Chevalier is terug

Alleen maar positieve punten bij KVK na de eerste wedstrijd uit 2021. Het veroverde ook de scalp van Genk, nadat het in zijn vorige thuisduels Standard en Genk opzij had gezet. Ander goed nieuws: KVK lijkt nu al gered en kan opnieuw rekenen op Teddy Chevalier.

Another one bites the dust. KVK pakt thuis 9 op 9 tegen drie topclubs. "Dat is ook wat boven ons niveau. De moeilijkste was Genk", vond trainer Yves Vanderhaeghe. "Dat is ook de ploeg met de meeste kwaliteiten." Nu volgen KVO, STVV en Cercle. Blijft Kortrijk ook punten pakken tegen de mindere goden? "Daar nijpt al eens het schoentje. We zouden dat moeten kunnen, als we zo blijven spelen."

Het zou voor Vanderhaeghe de laatste zorgen wegnemen. "Als we dat kunnen, kunnen we ook bevestigen dat we in zeker in 1A blijven. We nemen nu ook al wel een grote optie, met een voorsprong van 11 en 12 punten op de voorlaatste en de laatste."

Opvallend dat de coach van Kortrijk daar aan blijft denken als zijn team op de zevende plek staat. "Er zullen nog wel ploegen een remonte doen. Het is qua beschikbare spelers al vaak heel krap geweest. Het is een wonder dat we staan waar we staan."

Wie weet kunnen ze daar wel blijven staan als Chevalier doelpunten gaat maken. De Fransman maakte zijn comeback in het roodwitte shirt. "Met een beetje geluk had ik gescoord, maar dit is al goed voor een rentrée. Vanaf ik jong was, droomde ik ervan bij Valenciennes te spelen. Omdat het mijn stad is. Dat heb ik nu gedaan, dat is afgesloten en nu ben ik weer echt 'thuis'. Kortrijk is een ploeg die nooit opgeeft."

Supporters houden van spitsen die doelpunten maken

Voor hem is het extra zonde dat er geen publiek toegelaten is, want hij is een publiekslieveling in Kortrijk. "Er is een goede verstandhouding met de supporters, dat komt natuurlijk. De supporters van Kortrijk houden van spitsen die doelpunten maken. Als je niet scoort, ga je kritiek krijgen. Met supporters erbij is Kortrijk thuis een moeilijk te bespelen geheel."