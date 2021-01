Blessure valt mee, maar Anderlecht blijft voorzichtig met Lokonga: twee matchen of heel januari?

Albert Sambi Lokonga moest in de tweede helft tegen OHL vervangen worden met een spierblessure. De kapitein van Anderlecht heeft een klein scheurtje in de adductoren opgelopen, maar dat baart de club toch wel zorgen.

Lokonga is normaal gezien twee weken out, maar vandaag volgen nog bijkomende onderzoeken. Er moet bepaald worden hoe erg de blessure juist is. Voorlopig gaan ze ervan uit dat hij de wedstrijden tegen Eupen en Charleroi mist.

Maar men sluit niet uit dat hij ook heel januari aan de kant staat, want dat is moeilijk te voorspellen met spierblessures. Sowieso willen ze hem graag op het veld krijgen, maar de zware velden en het drukke programma maken dat ze voorzichtig moeten zijn.