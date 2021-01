De pure statistieken van 2020: Genk boven, Vanaken op niveau, Refaelov niet eens in de top-10 (en wat als OHL en Beerschot een heel jaar in 1A zaten?)

Woensdagavond weten we wie de Gouden Schoen voor het jaar 2020 zal winnen. En dat is natuurlijk altijd een beetje een subjectieve manier van naar de dingen kijken. Wie was de meest belangrijke speler voor zijn team in 2020?

Met cijfers alleen kan je uiteraard ook niet alles bewijzen. En bovendien was het gekke coronajaar 2020 ook nog eens bijzonder, met wisselende situaties. Een aantal absolute toppers in de cijfers speelden de eerste matchen van het jaar zelfs nog in 1B.

Zo maakte Thomas Henry nog vijf goals begin 2020 voor Leuven in 1B, ook Xavier Mercier scoorde nog in januari 2020 op het tweede niveau. Zij en Holzhauser gaven bovendien ook nog een aantal beslissende passes.

Het klassement voor de Jupiler Pro League alleen zegt dus niet alles, want Henry, Mercier en Holzhauser zouden nog hoger staan als ook hun statistieken uit 1B zomaar zouden kunnen worden opgeteld bij die uit 1A.

Als we enkel naar 1A en 2020 kijken, dan komen we echter uit bij Paul Onuachu als dé man van 2020. Met 17 goals en 3 assists had hij een voet in 20(!) Genkse doelpunten het voorbije jaar. En dan nog te zeggen dat Genk niet eens zo fantastisch aan het seizoen begon.

Vanaken wel degelijk op niveau

Met Theo Bongonda staat nog een speler van KRC Genk op het podium, maar zoals gezegd: Holzhauser, Merci en Henry hadden minder wedstrijden op het hoogste niveau om tot hun statistieken te komen, waardoor het moeilijk te vergelijken is.

Verder opvallend: Hans Vanaken die in een 'minder jaar' toch ook nog in de top-5 staat op basis van de pure statistieken. Evenzeer opvallend: Lior Refaelov (8 goals, 4 assists) vinden we niet in de top-10. Of hoe cijfers soms ook subjectiever worden geïnterpreteerd dan het zou kunnen of moeten?